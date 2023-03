5 Consells que has de seguir si tens varius

Unes cames amb varius (iStock)

Cal saber que si ets de les persones que està moltes hores dreta a la feina, o moltes hores asseguda a l’oficina, el més probable és que desenvolupis varius si tens mala circulació. Si és un problema que ja tens, o que està començant a aparèixer en el teu cos, compartim uns quants consells per a millorar la situació o intentar que no empitjori.

1. Busca una diagnosi

Si ja comences a sentir que les teves cames s’inflamen, que tens aranyetes, et fan mal, i les sents cansades, no dubtis més i acudeix a l’angiòleg (especialista en venes) perquè et doni una diagnosi oportuna, i t’expliqui quin grau de compressió necessites en mitges.

2. Roba especial

No necessites vestir-te d’astronauta, però sí començar a usar roba que no sigui molt ajustada. Existeixen mitges de compressió que ajuden a prevenir i tractar els símptomes de les varius, així com la creació de coàguls, sensació de dolor o inflor. Recorda també fer servir sabates còmodes i no encreuar les cames per facilitar la circulació.

3. Exercici

No totes les activitats són recomanables si tens varius. Activitats com la natació, el ciclisme o simplement caminar disminueix el formigueig i la inflor.

4. Comença bé el dia

Cada matí, quan t’aixequis, comença amb exercicis com fer cercles amb els peus o fer el famós punta, taló.

5. Estil de vida saludable

Pren 8 gots d’aigua durant tot el dia.





Per Mujerde10.com