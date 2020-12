5 colors que són tendència aquesta Tardor-Hivern 2020/2021

El món de la moda no es basa en una sola tonalitat o estil, però hi han algunes modes que destaquen per sobre d’altres. Avui ens fixem en cinc tonalitats que envairan el street style amb la seva presència.

El taronja intens reclama el seu paper protagonista i apareix per a afegir color al dia a dia. Marques com Michael Kors o Carolina Herrera incorporen dissenys en aquest color i el carrer les accepta a mode de total look.

El negre mai passa de moda. Malgrat que durant anys ha arrossegat la xacra de to fúnebre, avorrit, i clàssic, amb el temps ens ha demostrat l’elegància amagat darrere d’ell.

Aquesta Tardor-Hivern es trenquen files gràcies al verd militar. Combinant-se amb una gran gamma cromàtica, serà imprescindible comptar a l’armari amb peces d’aquest color.

Bordeus, borgonya o granat. Aquesta tonalitat mai ha passat de moda. Aquesta temporada, gaudeix d’un protagonisme especial.

Si ets dels qui necessita estar en constant contacte amb l’oceà i necessita xopar-se dels (bonics) records d’un estiu immillorable, el blau turquesa està fet per a tu. Important tenir-lo també en compte