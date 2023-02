5 centres docents de la Massana i Andorra la Vella competeixen per a representar la UdA en la Lliga de Debat de la Xarxa Vives

L’equip guanyador d’Andorra de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat (Xarxa Vives)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha celebrat la fase local classificatòria de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2023, promoguda per la Xarxa Vives d’Universitats i el Govern d’Andorra. En aquesta edició han participat 5 equips de les parròquies de la Massana i d’Andorra la Vella. L’equip guanyador ha estat el Lycée Comte de Foix mentre que l’equip del Col·legi Sant Ermengol ha resultat finalista. El jurat ha atorgat el premi a millor oradora de la competició a l’estudiant Alexia Puig Bello de l’Agora Andorra International School.

Durant dos dies, una vintena d’estudiants han participat en aquesta competició d’oratòria, que cerca potenciar l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, així com crear un espai de formació on s’utilitza el català com a llengua vehicular. Enguany, els estudiants debaten sobre si «Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació?». Un tema polèmic i d’actualitat on han de defensar tant la posició a favor com la posició en contra.

Després d’una intensa competició, ha resultat guanyador l’equip del centre Lycée Comte de Foix, format pels estudiants Sara Armengol Taboas, Aroa Carballo Risco, Maruan Dourhi Jaatit, Eric García Brihi i Júlia Palomares García, acompanyats de la professora del centre i capitana de l’equip, Raquel Ribó Aznar.

A la fase local de la UdA han participat els següents centres docents: Agora Andorra International School de l’Aldosa de la Massana, Colegio Español María Moliner de la Margineda, Escola Andorrana de Barxillerat d’Andorra la Vella, Lycée Comte de Foix d’Andorra la Vella i Col·legi Sant Ermengol també d’Andorra la Vella.

El jurat de la competició de la Universitat d’Andorra, format per professionals experts de diversos camps de coneixement, ha tingut en compte en la seva valoració capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, així com aspectes formals de l’exposició i posada en escena.

Els equips participants en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat han treballat la preparació dels debats durant aquest curs a l’aula, el que reforçarà competències transversals com el treball en equip o les habilitats d’oratòria per al seu futur professional.

L’equip guanyador d’aquesta fase local representarà a la UdA en la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives, que tindrà lloc del 22 al 24 de març a la Universitat de València i que enfrontarà als 15 equips classificats a les fases locals prèvies organitzades per les universitats Abat Oliba CEU, d’Alacant, d’Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, de Girona, Internacional de Catalunya, Jaume I, de Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, de València i de Vic – Central de Catalunya.