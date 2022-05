5 beneficis dels suplements alimentosos

En el camí de portar una vida saludable, podem trobar un suport extra per a garantir que els nutrients que requereix el nostre cos siguin presents diàriament. En aquest sentit, els suplements alimentosos són aliats que sumen al nostre benestar integral, sempre que ens assessori un expert i aquests productes comptin amb l’aval científic corresponent.

1. Fets a mida. Segons les teves demandes calòriques i les metes que desitgis obtenir o que vulguis mantenir, els suplements alimentosos poden ser el suport extra que necessitis, i que com el seu nom indica, complementar els teus hàbits saludables.

2. Informació és poder. Tenir un consum responsable d’aquests productes equival a informar-se correctament sobre el seu suport científic i regulacions corresponents. Un especialista en el camp de la medicina o la nutrició, amb el nostre historial clínic, podrà donar-nos el suggeriment més encertat per a aconseguir els nostres objectius saludables.

3. Equilibri saludable. Fins i tot tenint una dieta equilibrada, l’estil de vida tan ràpid característic d’aquests temps, ocasiona mancances d’uns certs nutrients. El consum correcte dels nutrients que necessitem com a vitamines i minerals, a través d’un suplement suggerit per un expert, ens pot brindar beneficis com comptar amb major energia.

4. Millor rendiment. El balanç en una dieta saludable i el nostre estil de vida diari són fonamentals per a mantenir-se sans, igual que realitzar exercici de manera regular. Equilibrar un bon descans, una dieta equilibrada i els nutrients que aporten els suplements alimentosos, poden aportar un valor important al nostre organisme, més encara per a les persones que s’exerciten de manera regular, ja que són el complement indicat per a millorar el seu rendiment, reduir el cansament i enfortir el seu sistema immune.

5. No és un substitut dels aliments. El fet de deixar de consumir menjars o aliments durant el dia i substituir-lo per algun suplement no ajuda al cos. Per contra, el suplement no podrà brindar tots els seus beneficis sense el complement de vitamines i minerals que brinden els aliments diaris. És per això que cal prendre els suplements com un complement i no com un substitut.

Per Mujerde10.com / AMIC – Tot Sant Cugat