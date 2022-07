5 aportacions de plasma i 55 de sang a la nova campanya de donació a la Seu d’Urgell

La nova campanya de donació de sang a la Seu d’Urgell, aquest dilluns, s’ha completat amb un total de 55 donacions de sang i 5 de plasma, segons el balanç que ha presentat la Fundació Sant Hospital.

Tal com és habitual, l’acció s’ha dut a terme en horari de tarda i vespre a la sala polivalent del Centre Cívic El Passeig. Han respost a la crida prop d’una setantena de veïns i veïnes. A banda de les donacions completades, hi ha hagut 7 oferiments més, que s’han desestimat per diferents motius.

Des del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i des del Sant Hospital han agraït un any més la col·laboració de tothom i la solidaritat que mostra la Seu i l’Alt Urgell cada vegada que es demana donar sang. Aquestes campanyes són necessàries tot l’any, però especialment a l’estiu perquè se sol produir un descens tant de reserves com de donacions, atès que és el moment en què la majoria de la població fa vacances.