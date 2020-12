5 activitats esportives a l’aire lliure per a descobrir el teu territori

En uns moments en els quals no podem desplaçar-nos per a descobrir llocs desconeguts, és la millor època per aprofitar i conèixer a fons els voltants del nostre municipi. En família, en parella o tu sol, hi ha moltes maneres de gaudir de l’entorn sense desplaçar-te kilòmetres. Viu el teu territori a l’aire lliure amb aquestes activitats que et proposem a continuació.

1. Diverteix-te patinant

Treu de l’armari els teus patins o el teu monopatí i aprofita per recuperar aquest oblidat hobby. Fer una ruta patinant és ideal per a tonificar el teu cos, sobretot les teves cames. A més de mantenir-te en forma, el patinatge fomenta la teva coordinació i equilibri. Només has de buscar un terreny llis i protegir-te el cap, colzes i genolls per realitzar aquesta activitat. T’atreveixes?

2. Descobreix la teva ciutat pedalejant

Una altra activitat que pots fer sobre rodes és el ciclisme. Utilitza els carrils bici de la teva ciutat, barri o poble i comença a pedalejar sobre la teva bicicleta. Si vius en una zona rural no tens excusa per a no explorar els voltants del territori. Planifica la teva ruta i surt amb la teva bicicleta, aquest esport mai passa de moda!

3. Connecta amb l’entorn meditant

En uns temps en els que podem sentir emocions molt intenses, una de les millors alternatives per carregar energies és meditar. Està comprovat que la meditació disminueix els nivells d’estrès i ansietat. Aprofita per anar a aquell parc natural que sempre has volgut visitar, posa’t els auriculars per escoltar música relaxant i connecta amb el teu jo més espiritual fent meditació!

4. Posa’t les vambes i a córrer

Per als que sou una mica més tradicionals, una altra bona forma de descobrir el teu entorn o barri és fent una passejada o fent running. Només has de tenir en compte que, tot i que no estiguem en una època de calor, és recomanable portar aigua per a hidratar-te, calçat adequat i una gorra per a protegir-te del sol. Així que ja saps, posa’t les vambes i a córrer!

5. Escala un rocòdrom

Una activitat a l’aire lliure que no és tan habitual és l’escalada. Molts municipis compten amb un rocòdrom de nivell bàsic per a escalar a l’aire lliure. Només necessites casc, arnès, corda i peus de gat per fer aquesta activitat.

Per María Moya