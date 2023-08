5.500 espectadors gaudeixen del 39è Festival de Jazz d’Escaldes

Valentí Closa i Rosa Gili valorant el 39è Festival de Jazz d’Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany fa un balanç del tot satisfactori del 39è Festival Andorra Jazz Escaldes-Engordany, el segon any de la represa d’aquest després de la seva aturada. Durant els vuit dies de jazz, el festival ha acollit un total de 5.500 espectadors (4.440 espectadors el 2022) que han comprat entrada per a presenciar un dels diferents concerts programats.

Una xifra que, tal com manifesta la cònsol major, Rosa Gili, “ens satisfà enormement i demostra que el Festival Andorra Jazz Escaldes-Engordany està consolidat entre el públic nacional i internacional”. Alhora, el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, afegeix que “cal tenir en compte que es van anul·lar tres concerts per la pluja que haguessin congregat fins a 1.000 espectadors més”.

No obstant això, la xifra assolida “ens empeny a continuar en el sentit que hem pres” i queda demostrat que el “Festival Andorra Jazz d’Escaldes-Engordany és del poble i si el poble vol es mantindrà”, acaba remarcant Rosa Gili.

Mantenint el ferm compromís de posar la cultura a l’abast de tothom, el Comú atribueix bona part de les xifres a la resposta de la ciutadania davant les facilitats que ha pogut aplicar. En aquest sentit, cal recordar que la corporació va tancar els concerts de pagament a un preu de 20 euros (50 euros l’abonament per als quatre concerts de la sala Prat del Roure), tot i l’encariment en les contractacions d’espectacles culturals. Des del Comú es remarca que l’èxit del festival mai s’ha valorat de forma quantitativa sinó qualitativa ja que “l’objectiu que guia l’acció de govern és treballar per la cultura, motor de transformació social, cohesió, de creixement com a societat i eina de benestar”.

El concert de dissabte 1 de juliol d’Andrea Motis i Marco Mezquida va vendre un total de 620 entrades, el que representa un 88,8% més respecte al concert de dissabte de l’edició del 2022. Michel Portal, l’encarregat d’obrir el festival, també va congregar força públic arribant a les 470 entrades venudes, xifra que suposa un 74% més del que va assolir el concert inaugural del 2022. Finalment, Eliane Elias, que va actuar el passat diumenge 2 de juliol, congregava un 22% més de públic que el 2022.

La bona afluència de públic al Festival Andorra Jazz Escaldes-Engordany també s’ha fet notar entre el sector turístic de la parròquia. En aquest sentit, els empresaris del sector han confirmat al Comú que entre l’esdeveniment cultural i l’Andorra Fitness Challenge, celebrat el següent cap de setmana del festival de jazz, els hotels, restaurants i bars de la zona van fer el ple.

Cal destacar que en els 5.500 espectadors no hi estan quantificades les persones que hi van assistir amb invitació, com poden ser els usuaris de la Llar de jubilats o els infants de la Gavernera.