4a Setmana de la Pedra Seca a Torrebesses amb participació andorrana

Marges de pedra seca (SFGA)

La vicepresidenta de la Diputació, Sandra Castro; l’alcalde de Torrebesses i membre de l’Associació de Micropobles de Catalunya, Mario Urrea, i el també membre de Micropobles, Jordi Tarragó, han participat aquest dimarts en la roda de premsa de presentació de la 4a Setmana de la Pedra Seca, que se celebrarà a Torrebesses (el Segrià), però també per diversos indrets de Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andorra, entre els dies 24 de novembre i 3 de desembre.

Divulgació, aprenentatge i descoberta són els tres grans eixos d’activitats dins la Setmana de la Pedra Seca. En la quarta edició de l’esdeveniment s’han superat novament el centenar de propostes, entre les quals hi ha: exposicions, xerrades, jornades, sortides, tallers de construcció amb tècnica de pedra seca i voluntariats de reconstrucció de marges i barraques o de neteja de l’entorn de barraques. A més, hi ha moltes propostes de descoberta del territori i de les construccions de pedra seca a través de rutes i visites guiades, caminades, excursions o rutes combinades amb tastos de productes locals.

S’han programat propostes arreu de Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andorra, i entre les entitats organitzadores hi ha administracions, institucions, entitats públiques i privades, col·lectius i grups de voluntaris i voluntàries vinculats al manteniment i la difusió del patrimoni i ofici de la pedra seca. Enguany destaca especialment el fet que d’entre les 75 entitats organitzadores d’activitats, pràcticament la meitat participen per primera vegada a la Setmana de la Pedra Seca.

Sandra Castro ha posat en valor que “la celebració de la Setmana de la Pedra Seca coincidirà amb el cinquè aniversari de la declaració d’aquesta tècnica com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO”.

Mario Urrea ha explicat que l’objectiu final és el de “posar en valor aquest patrimoni, o sigui, mostrar que té un valor, i que no ens el podem carregar, destruir alegrement, perquè ens ajuda a conservar la biodiversitat, la sostenibilitat, a veure l’esforç dels nostres avantpassats i a recuperar la història de les generacions anteriors”. Ha afegit que “creiem que això és símptoma que creix l’interès per a preservar el patrimoni de la pedra seca. També que el suport de les administracions és essencial i que el teixit associatiu del nostre país és indispensable per a mantenir i mostrar aquest patrimoni”, ha remarcat Mario Urrea, alcalde de Torrebesses i membre de Micropobles.

De la seva banda, Jordi Tarragó, membre de la Junta de l’Associació de Micropobles de Catalunya, ha destacat la necessitat de destinar esforços en la preservació i divulgació del patrimoni i ha refermat el compromís de Micropobles amb la cultura i “amb totes aquelles accions que posen el focus en el territori i en el patrimoni del món rural”.

L’Associació de Micropobles de Catalunya i l’Ajuntament de Torrebesses impulsen un any més la Setmana de la Pedra Seca, que compta amb el suport i finançament de la Diputació de Lleida, així com amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i de diferents entitats públiques i privades d’arreu del territori que contribueixen a la seva difusió.

La Setmana de la Pedra Seca va néixer l’any 2020 de la mà de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya – ADRINOC. L’any 2022 Micropobles i l’Ajuntament de Torrebesses prenen el relleu en l’organització de l’esdeveniment amb l’objectiu donar veu i valor al patrimoni de pedra seca, el seu ofici i tècnica; així com l’important teixit d’entitats, col·lectius i persones voluntàries en què se sustenta el coneixement, la divulgació i el manteniment de la pedra seca.