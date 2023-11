4a edició de la Setmana de la pedra seca

Persones treballant la tècnica de construcció amb pedra seca (SFGA)

Reivindicar les construccions de pedra seca i el seu llegat patrimonial, contribuir a la seva preservació, i donar a conèixer les tècniques i els mètodes de gestió i producció d’aquestes són alguns dels objectius de la quarta edició de la Setmana de la pedra seca, que se celebra del 24 de novembre al 3 de desembre. Durant aquesta s’han programat diverses activitats, entre les quals destaquen una conferència a càrrec del Dr. Ermengol Gassiot o una caminada familiar per la Ruta del Ferro per a descobrir les construccions de pedra seca que es troben en aquest recorregut.

Així, Andorra se suma a la celebració de la Setmana de la pedra seca, un esdeveniment que commemora l’aniversari de la declaració de la tècnica constructiva de la pedra seca com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la Unesco. A més, aquest any és especial perquè Andorra, juntament amb quatre països més (Irlanda, Àustria, Bèlgica i Luxemburg), ha presentat una candidatura d’ampliació d’aquest reconeixement per a formar part de la inscripció a la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial.

La celebració de la Setmana de la pedra seca és una iniciativa coordinada per l’Ajuntament de Torrebesses (Lleida) i l’Associació de Micropobles de Catalunya i en la qual Andorra participa per quart any consecutiu, amb la col·laboració del Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, i de l’Espai sociocultural Cal Pal.

Aquest esdeveniment complementa les nombroses accions que es duen a terme des de fa cinc anys en favor de la conservació i la salvaguarda del patrimoni de pedra seca al país. Actuacions que permeten fer visible i donar valor a aquest patrimoni, en particular des de la perspectiva del paisatge, les activitats tradicionals i la sostenibilitat i amb la col·laboració dels ciutadans i la societat civil.





Programa d’activitats

Concurs de fotografia “L’art de la pedra seca a Andorra” a Instagram

El concurs és obert a la participació de qualsevol persona, aficionada o professional, i manté la finalitat de valorar el patrimoni en pedra seca d’Andorra. Un jurat, format per 3 persones relacionades amb el món de la fotografia i la pedra seca, seleccionarà 5 fotografies d’entre totes les imatges publicades, tenint en compte criteris de qualitat i originalitat. Hi haurà premis econòmics per als tres primers -de 300, 200 i 100 euros, respectivament- i el quart i cinquè classificats rebran un lot de llibres i dues entrades per a esdeveniments culturals del país. Els guanyadors del concurs seran publicats el dilluns dia 11 de desembre a la xarxa social d’Instagram del Departament de Patrimoni Cultural, coincidint amb el Dia Internacional de les Muntanyes.





Caminada guiada per la Ruta del Ferro

Durant la caminada es podran descobrir murs i construccions en pedra seca existents al llarg del recorregut. Tindrà lloc el dissabte 25 de novembre, de 10.00 a 14.00 hores, començant a la mina de Llorts i finalitzant a la Cortinada. Aquesta caminada és per a tots els públics i està considerada de dificultat baixa. Es recomana dur calçat de muntanya i roba d’abric. L’itinerari no és circular, la tornada l’haurà de fer cadascú pel seu compte.





Conferència “El passat de l’alta muntanya d’Ordino. Arqueologia i pedra seca”, a càrrec del Dr. Ermengol Gassiot.

Presentació de l’Estudi diacrònic de l’ocupació humana a l’alta i mitja muntanya del sector septentrional de la parròquia d’Ordino, a càrrec d’Ermengol Gassiot, doctor en prehistòria del grup d’arqueologia d’alta muntanya del Departament de Prehistòria de la UAB. La conferència tindrà lloc el dimecres dia 29 de novembre, a les 18.30 hores al Foyer de l’Auditori Nacional d’Ordino i s’organitza amb la col·laboració del comú ordinenc.





Com dibuixar les llums i les ombres de la pedra seca

Activitat de dibuix a l’aire lliure a la Ruta del Ferro amb l’artista andorrà Arnau Sánchez Campamà. L’activitat, per a persones a partir dels 16 anys, es farà el dissabte 2 de desembre, d’11 a 13.30 hores. En cas de pluja o neu l’activitat es farà a Cal Pal. Es recomana dur calçat de muntanya i roba d’abric. L’organització proveirà del material necessari per a l’activitat, tot i així s’encoratja els participants a portar el seu propi material (llapis de colors, aquarel·les…).

Totes les accions de la setmana són accessibles al mapa d’activitats www.setmanapedraseca.cat, són gratuïtes i cal fer reserva prèvia al telèfon 844141 o bé al correu electrònic contacte_patrimoni@govern.ad.