43 contagis nous de Covid-19 i dues hospitalitzacions més des de dimecres

Les darreres 48 hores s’han detectat 43 contagis nous de coronavirus. D’aquesta manera, els casos actius s’eleven a 348. A l’hospital han ingressat dues persones de 61 i 56 anys, totes dues a planta. El ministre de Salut ha informat que han ingressat per precaució, ja que no revesteixen cap gravetat. A hores d’ara al centre hospitalari hi ha quatre persones ingressades, cap a la unitat de cures intensives.