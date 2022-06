400 alumnes participen en el concurs de narrativa Les 7 Claus

El concurs escolar de narrativa “Les 7 Claus”, va adreçat als alumnes de quart de primera ensenyança i estudis equivalents dels diversos sistemes educatius del país. En aquesta edició han participat 12 centres escolars. El concurs consta d’una fase escolar, en la qual han participat gairebé 400 estudiants. Aquests, han escrit un relat en català sobre “El Patrimoni cultural d’Andorra”. Els mestres escullen els dos millors relats de cada classe, que passen a la fase final en representació dels seus centres educatius. A la fase final s’han comptabilitzat una cinquantena de textos.

El jurat de la fase final, format per Marcel·la Armengol, Maria Àngels Aché i Gemma Sampons, ha llegit i valorat tots els textos i ha decidit els 10 millors treballs. Tots els finalistes reben diversos obsequis relacionats amb el patrimoni cultural d’Andorra, una bossa de Política Lingüística, entrades per al cinema en català i un passaport per visitar els museus del país. A més, el primer, el segon i el tercer premi reben un lot de llibres i entrades per a gaudir d’activitats.

El primer premi ha estat per Hekla Terech, de l’Escola Francesa d’Ordino, amb el treball “Petit rima amb avorrit?”. El segon ha recaigut a Nina Rivarés, de l’Escola Andorrana de Canillo pel text “La Casa de la Vall”. El tercer premi se l’ha endut, Júlia Lòpez Peralba, del Col·legi Maria Janer, amb l’escrit “El cor d’Andorra”.

El lliurament dels premis ha està presidit per la directora del departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, Marie Pagès, i pel director del departament de Política Lingüística del Ministeri de Cultura i Esports, Joan Sans. Tots dos han posat en valor l’ús creatiu de la llengua catalana, com a llengua oficial del país i una part del patrimoni viu d’Andorra.