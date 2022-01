4 vitamines que necessita la teva pell per a lluir més jove

És molt important que abans de consumir algunes d’aquestes opcions, consultis amb el teu metge quines són les idònies per a tu. Perquè tinguis una idea, et fem algunes recomanacions de vitamines, minerals i suplements que la teva pell necessita per a lluir més saludable.

1. Probiòtics. Has notat que cada vegada que t’emmalalteixes de l’estómac, la teva pell perd la seva lluentor natural, es resseca o et surten granets? Existeix una relació significativa entre el sistema digestiu i la pell, per això és important consumir probiòtics. Són excel·lents aliats per a combatre l’acne i la rosàcia, ja que prevenen la inflamació intestinal que desencadena erupcions.

2. Zinc. És un dels minerals indispensables per al teu cos. És un gran regenerador de cèl·lules. Ajuda a la cicatrització i redueix la quantitat de greix que la pell produeix.

3. Glutation. El nostre cos produeix aquest antioxidant per a mantenir una pell jove, però amb el temps el produïm en menor quantitat. Ajuda a esvair les taques perquè controla la producció de melanina i ens protegeix de l’híper pigmentació. A més, protegeix la pell dels raigs UV i disminueix l’aparença d’arrugues.

4. Magnesi. Es tracta d’un mineral i electròlit responsable de l’energia del cos. Manté la pell hidratada, la protegeix d’agents externs com la contaminació i la desintoxica; a més, combat l’acne i estabilitza els canvis hormonals.

Per Mujerde10.com / AMIC – Tot Sant Cugat