4 productes que pots convertir en fertilitzants

Tots sabem que els fertilitzants no són per a res econòmics. Hi ha algunes alternatives, com són els fertilitzants fets a casa. El que es busca amb un fertilitzant casolà és el creixement de les plantes mitjançant el fòsfor, potassi i el nitrogen. El nitrogen estimula en gran manera el desenvolupament de les arrels i també de les fulles sent molt necessari en la primera etapa del desenvolupament de les plantes. El fòsfor és l’encarregat de donar-li aquest aspecte robust a la planta, a més de la defensa en contra de les malalties que poden patir. I el potassi ajuda al fet que floreixin els fruits i les llavors de les plantes. Cadascun d’aquests minerals són els encarregats d’enfortir i posar belles les nostres plantes.

Hi ha 4 productes que pots usar com a fertilitzants en la llar:

1. Grans d’arròs: en el moment en el qual facis l’arròs, no tiris l’aigua! Pots tirar-la a les teves plantes i veuràs que creixeran belles i sanes.

2. Closques d’ou: aquestes closques tenen una gran quantitat de calci i són molt afavoridores per a mantenir sanes les plantes.

3. Pell del plàtan: pots utilitzar-les col·locant-les en la terra de les teves plantes i deixant-los caure aigua.

4. Llenties: aquest tipus de gra és ric en ferro, la qual cosa li aporta vigor a les teves plantes i als fruits o llavors que aquestes posseeixen. Així que, quan posis a remullar les teves llenties, no tiris l’aigua!

Per vivirhogar.republica.com / AMIC – Tot Sant Cugat