4 arrestats per positiu en alcohol i 2 per tòxics al volant

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Des d’aquest passat dilluns, quatre persones han estat arrestades mentre circulaven per la xarxa viària del Principat d’Andorra per conduir sota els efectes de l’alcohol. D’una banda, la Policia ha arrestat per positiu dos homes, de 19 i 42 anys d’edat, amb taxes d’1,06 i 0,88.

I, per altra banda, la Policia també ha hagut de detenir dues dones, de 22 i 34 anys d’edat per positiu amb taxes d’1,15 i 2,12 respectivament. Així mateix, s’ha arrestat dos homes més, de 28 i 50 anys, per positiu en tòxics al volant.