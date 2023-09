39a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor: “La medicina al segle XXI, avenços i límits”

Xavier Espot inaugurant la 39a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra (SFGA)

En els camps de la genètica i la intel·ligència artificial, la medicina explora possibilitats desconegudes fins ara tant per a la diagnosi com per al tractament de les malalties. Aquesta és una de les premisses de la 39a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra (UETA), que ha inaugurat aquest dilluns el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Relacions Institucionals, d’Educació i Universitats, Ladislau Baró. Les conferències d’enguany s’engloben sota el títol ‘La medicina al segle XXI, avenços i límits’.

La missió dels ponents que participen en aquesta edició és ajudar a comprendre aquests avenços i els límits ètics de la medicina. El cicle de conferències l’ha iniciat el president del Comitè d’Ètica de l’Institut Nacional de la Salut i la Recerca Mèdica de París, Hervé Chneiweiss, amb la ponència titulada ‘Medicina i tecnologies emergents: quins reptes ètics?’.

La Universitat d’Estiu i Tardor es desenvolupa en quatre sessions presencials, els dies 11, 12, 25 i 26 de setembre. Aquest dimarts serà el torn de la directora científica del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques d’Espanya, María A. Blasco, i el 25 i el 26 de setembre respectivament exposaran les seves idees el cap del Departament de Malalties Cognitives i Conductuals de l’Hospital de la Salpêtrière de París, Bruno Dubois – per a parlar de la malaltia d’Alzheimer – i clourà la Universitat d’Estiu i Tardor la professora d’investigació a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya, Carme Torras per a parlar de robòtica assistida en l’àmbit mèdic. Les ponències tindran lloc a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i són gratuïtes i obertes a tot el públic.