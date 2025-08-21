393.774 vehicles accedeixen a Andorra al juliol

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de juliol de 2025 ha estat de 393.774, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de juliol de l’any anterior de l’1,9%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del +4,6% i per la frontera francoandorrana del -3,0%.
De gener a juliol de 2025, respecte al mateix període de 2024, s’ha produït un decrement de l’1,5% en el nombre total de vehicles, amb un increment de l’1,5% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 7,6% dels provinents de França.
El nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers 12 mesos ha estat de 4.285.198; això representa una variació del +0,8% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.250.596 vehicles.