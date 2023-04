39 parades de llibres, roses i d’altres temàtiques ompliran el passeig Joan Brudieu per Sant Jordi a la Seu d’Urgell

Cartell de Llegendària per Sant Jordi a la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

Aquest diumenge, dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, el passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell s’omplirà de 39 parades, ocupant més de 200 metres lineals d’aquesta arteria de vianants. En xifres, 16 parades pertanyen al gremi de llibreters, així com d’autors i entitats del món del llibre, 5 de venda de roses del gremi de floristeries de la nostra ciutat. Les altres 18 restants seran de venda d’objectes d’artesania i de comerços, entitats i associacions i centres educatius de la Seu.

A la tarda se celebrarà una ballada de sardanes a la plaça de Catalunya, a tocar del passeig Joan Brudieu. Val a dir, però, que en cas de pluja o altres inclemències meteorològiques, aquestes parades s’instal·laran sota els porxos del carrer Major.

Les parades estaran obertes al públic de nou del matí a vuit del vespre.





Llegendària: 30 propostes culturals al voltant del drac de Sant Jordi

Llegendària, l’esdeveniment relacionat amb la festivitat de Sant Jordi que per tercer any consecutiu se celebra a la Seu d’Urgell, arriba aquest dissabte 22 d’abril amb una completa programació cultural dedicada a la lectura i al drac de Sant Jordi que es desenvoluparà novament al carrer dels Canonges i altres espais públics del casc antic.

Aquest esdeveniment de petit format, que busca generar un espai de trobada familiar amb la lectura com a eix principal, consta en aquesta tercera edició d’una trentena d’activitats.

D’entre aquestes trenta propostes hi destaquen contacontes com el que portaran a terme Gina Ginger and Charlie Chives; contes violeta a càrrec de la Tribu Juganera; presentacions de llibres com el Júlia Bacardit ‘Un dietari sentimental’; Cultura des dels Balcons amb Ivan Caro i gent gran de la Seu; lectura de cançons catalanes; poeticontes; un cercavila i ballada de gegants, tot commemorant el seu 80è aniversari o la masterclass de hip hop amb els Brodas Bros, entre d’altres.





Tallers i ludoteca a la part baixa del carrer Canonges

Paral·lelament, de les onze del matí fins a les set de la tarda, la part baixa del carrer dels Canonges es convertirà en una zona de tallers i maquillatge de drac.

Així, Planeta Pastanaga oferirà tallers de natura, de poesia i de pintura, a partir de 2 i 6 anys d’edat. La Tartera n’oferirà un sobre estampació ‘Llegendària’; el Club social El Picot impartirà un de dibuix de dracs a terra, mentre que El Talleret conduirà un taller d’elaboració de titelles de contes. A més, a la cova del drac tothom es podrà maquillar com un drac.

També durant tot el dia hi haurà animació itinerant de carrer a càrrec del Tonet i el Drac sobre rodes, així com una ludoteca dinamitzada pel senyor Feudal Pere amb pesca lletres, mots encreuats, dòmino de lletres, trencaclosques i moltes altres propostes.

Llegendària està organitzat per les àrees d’Infància i Joventut, Comerç, Cultura i Festes i Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, així com per l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic.