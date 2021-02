373 donacions de sang en la campanya coorganitzada entre l’Escola Andorrana i la Creu Roja

La primera campanya de donació de sang de l’any ha assolit un total de 373 donacions, una xifra molt superior a les que es van obtenir en les anteriors campanyes coorganitzades amb les tres escoles de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà —Santa Coloma, Encamp i Ordino— (van ser 328 el 2020 i 192 el 2019). D’aquí cal restar les donacions que es consideren no aptes per diferents motius, anomenades “oferiments”, i s’obté el nombre de donacions aptes, les que permeten efectivament ampliar les reserves de sang per a transfusions. Aquesta xifra és també més alta el 2021 que en les anteriors edicions. El 2019 van ser 170 les dosis recollides, al 2020 van ser 271 i enguany han estat 329.

En cada edició de la campanya anual que coorganitzen la Creu Roja i l’Escola Andorrana se supera el centenar de nous donants, de persones que no havien donat abans. Això equival aproximadament, segons l’any, a entre la meitat i el terç de les persones que acudeixen a la convocatòria. D’altra banda, en aquesta ocasió els donants que ho desitjaven podien fer-se gratuïtament un test d’antigen, cosa que van fer 187, és a dir, la meitat dels donants.

Aquesta ha estat la tercera campanya de donació de sang impulsada per l’Escola Andorrana. Es tracta d’una acció que culmina el projecte sobre la sang i el sistema circulatori que al llarg de dos mesos fan els alumnes de primer curs de les tres escoles de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà –Santa Coloma, Encamp i Ordino– i que implica àrees com les Ciències Físiques i de la Natura, Visual i Plàstica i Llengua Catalana. Durant aquest temps han estudiat el funcionament del sistema cardiovascular i les funcions vitals de la sang, i han creat el cartell i el lema de la campanya. El d’aquesta edició era “La voluntat corre per les teves venes”.

Durant els tres dies de recollida de sang, els estudiants han assumit tasques com donar la benvinguda i fer de guies per als donants, repartir díptics i animar els ciutadans a donar sang, recollir dades estadístiques o fer fotografies de l’acte. El secretari general de la Creu Roja Andorrana, Joan Saurí, ha volgut destacar que “els alumnes de l’Escola Andorrana van estar molt atents amb tothom i es van comportar de manera professional. S’hi van implicar molt i alguns ens han dit que estan desitjant tenir 18 anys per poder donar sang”.

Una altra novetat d’aquesta campanya és que des d’ara els donants poden consultar a www.donarsang.gencat.cat la seva analítica i el dia que poden tornar a donar sang. Properament, els donants de sang o plasma rebran un correu electrònic informant-los que els resultats estan disponibles al web. Així s’evita l’emissió de més de 7 tones de CO2 a l’atmosfera.

La Creu Roja Andorrana agraeix un cop més la col·laboració de tots els que han fet possible aquesta campanya: les Escoles Andorranes de Santa Coloma, Encamp i Ordino, el Banc de Sang i Teixits, el Govern, el Comú d’Escaldes-Engordany, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el Centre Comercial Andorrà – Super U.

Està previst que enguany se celebrin, com al 2020, quatre campanyes de donació de sang. Les dates i ubicacions s’estan acabant d’ultimar, però es treballa amb la idea que tinguin lloc al març, al juny i al setembre.