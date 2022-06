342 controls de la policia durant la darrera campanya específica sobre el cinturó, ITV i telèfon mòbil

El cos de policia ha realitzat, del 6 al 19 de juny, una campanya especifica sobre: l’obligatorietat del cinturó de seguretat, passar la Inspecció Tècnica de Vehicles i la utilització del telèfon mòbil mentre es condueix. S’ha fet, segons la policia, amb la intenció de conscienciar els conductors en la necessitat de corregir determinades actituds indegudes i administratives en la conducció.

Durant la campanya s’han efectuat 342 controls i s’han constatat un total de 105 infraccions relatives als articles objecte de la present, sent els següents:

– 37 sancions: no presentar-se a la ITV en el termini establert reglamentàriament -art. 99.1-

– 12 sancions: circular sense el distintiu de la ITV en vigència, per no haver-se presentat a les proves reglamentàries o per no haver-les superat -art. 99.2-

– 40 sancions: no fer ús, el conductor o els passatgers d’un vehicle, del cinturó de seguretat -art. 69.1-

– 1 sanció: no fer ús dels sistemes de retenció infantil quan sigui obligatori o no utilitzar un sistema de retenció infantil homologat o no adaptat al pes i a l’alçada de l’infant -art. 69.4-

– 15 sancions: conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, de navegadors o de qualsevol dispositiu incompatible amb l’atenció obligatòria permanent a la conducció -art. 4.9-

El cos de policia fa públiques aquestes dades en el marc de la seva política de reduir la sinistralitat a les carreteres i garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.