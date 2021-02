332 casos de violència contra la dona el 2020, la dada més alta mai registrada

El 2020 es va tancar amb la xifra més alta de casos atesos pel servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere des que es va crear el 2006. En total en van ser 332, cinc més que el 2019. Sis famílies viuen actualment en un dels cinc pisos que Polítiques d’Igualtat posa a disposició a dones maltractades, per garantir la seva recuperació i estabilització emocional i socioeconòmica. La violència contra la dona continua afectant especialment les més joves.

Els 332 casos atesos l’any passat pel servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere representen la dada més alta des que es va crear el 2006.

En comparació a fa dos anys, van augmentar en cinc les dones que s’hi van adreçar. Tot i que la variació anual no és molt significativa, la xifra continua sent molt elevada. Destaquen els casos nous detectats durant els mesos de confinament, que van suposar el 40% dels registrats en tot l’any.

A més de ser el detonant de moltes relacions violentes, la pandèmia del coronavirus continua agreujant la situació de moltes dones maltractades.

La cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, indica que els casos que tracten actualment “presenten multiproblemàtiques”. A la violència de gènere se sumen les conseqüències vinculades amb la Covid-19: “Les situacions econòmiques i laborals són més greus, així com les situacions vinculades amb la guarda i custòdia dels fills”.

Aquest 2021 comença amb més casos actius que l’any passat a causa, en part, per l’acumulació de víctimes. La majoria s’adreça al servei per voluntat pròpia, tot i que també hi ha qui són derivades des dels serveis socials d’atenció primària, l’hospital i el cos de policia.

La violència contra la dona continua afectant les més joves, en concret les que tenen entre 22 i 40 anys. En aquest sentit, segueix preocupant l’afectació a menors d’edat. “Moltes vegades la gent pensa que entre la gent jove ja no es dona aquesta violència i les dades no indiquen això”, exposa Porras.

Dels cinc pisos socials que Igualtat ofereix a dones maltractades, tres estan ocupats per sis famílies. Són pisos “on la dona i els seus fills es recuperen en l’àmbit emocional amb el suport social, psicològic i jurídic del servei; i s’estabilitzen econòmicament i laboral”. A partir d’aquí es comença el treball per buscar un pis amb la dona on pugui anar-hi a viure.

El 2020 també van augmentar les prestacions econòmiques i l’import atorgat a dones maltractades i els seus nuclis familiars. Se’n van concedir 156 per una quantitat total de gairebé 161.000 euros.

Polítiques d’Igualtat també ha constatat un augment significatiu de casos de violència domèstica, passant dels cinc atesos el 2019 als 27 de l’any passat.