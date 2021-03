32è Memorial Manuel Cerqueda d’esquí per a veterans

El diumenge 28 de febrer es va celebrar la tradicional prova d’esquí per a veterans, enguany limitada per la crisi sanitària. Sense l’afluència de públic ni el lliurament de premis habitual per tal de complir amb les mesures sanitàries establertes, els corredors de diferents equips, tant nacionals com dels països veïns, van participar en el Campionat de Veterans, en la 32a edició del Memorial Manuel Cerqueda, que patrocina l’entitat de banca privada Andbank.

La cursa, que organitza anualment l’Esquí club d’Andorra, s’ha celebrat un any més a la Pista Esparver, a Soldeu-El Tarter i s’ha competit en la modalitat d’eslàlom gegant. La categoria de veterans comença des de la dècada dels 40 fins al 90.

Aquest trofeu és un reconeixement als pioners de l’esquí a Andorra, i en especial al primer president de l’esquí Club d’Andorra, Manuel Cerqueda i Escaler, que va ser un dels impulsors de l’esquí com a l’esport nacional del país. Amb la seva gestió va començar a establir les relacions amb els països veïns en aquesta matèria.

L’Esquí Club d’Andorra es va fundar el 1945 amb la presidència del Manuel Cerqueda i la vicepresidència del Agustí Marfany. L’any de la seva fundació, el club ja tenia 50 socis i la principal funció del Club en aquesta època era la d’ajudar als socis a fer-se esquiadors.

El 29 de Novembre de l’any 1965 i després de molts esforços s’aconsegueix que l’esquí sigui declarat esport d’interès nacional. Actualment, l’ECA té més de 250 corredors i 1.400 socis.

Es poden trobar tots els resultats del trofeu a la pàgina web de l’esqui club www.eca.ad