Prop de 300 persones s’han mobilitzat aquest diumenge a la tarda en una manifestació per reclamar la igualtat de drets el Dia de la Dona Treballadora, conegut com el 8M. Acció Feminista, Stop Violències i l’Institut de Drets Humans d’Andorra són les entitats que han volgut fer sortir al carrer tots els ciutadans perquè formin part d’una lluita que, diuen, ens afecta a tots i totes.

Una batucada i un castell han estat els elements festius que han donat el tret de sortida a la manifestació convocada des d’Acció Feminista, Stop Violències i l’Institut de Drets Humans.

La presidenta d’Acció Feminista, Antònia Escoda explica que “quan mires no veiem només gent de la nostra associació, ni de Stop Violències, veiem gent molt diversa que han vingut aquí un dia vuit de març, suposo que pel mateix que venim nosaltres que és per la igualtat de drets entre homes i dones”. Enguany s’han mobilitzat unes 300 persones, i ha planat en els discursos i les consignes el documental “El mirall andorrà”.

Escoda considera que “el títol està molt ben trobat, quan et posen el mirall davant a vegades et veus millor els defectes i al final les dones que estem demanant que es despenalitzi l’avortament el que estan demanant és un dret”. Afegeix que, “no obstant, no van en contra de cap govern, no van en contra absolutament de res, més que per aquesta llei que criminalitza un fet que al final és un dret, poder decidir sobre la seva pròpia maternitat“.

Les manifestants han anat baixant per Carlemany fins a arribar a l’espai on s’havia d’ubicar The Cloud.

Per la seva part, la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza, demana suport “a les andorranes sigui com sigui”, ja que creu que”és una vergonya que el país que tenim al costat i amb qui tenim uns vincles molt estrets les dones no tinguin aquest dret fonamental i llavors, per tant, la reacció ve a ser de total solidaritat i per això hem vingut algunes de nosaltres”.

Hi ha participat molta gent jove en aquesta manifestació que segurament agafarà el testimoni de la lluita feminista en un futur.