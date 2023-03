300 alumnes del Principat participen al taller de talla de fusta, a Sant Julià

L’artesà fuster, Marcos Pizarro, explicant l’art de la talla de fusta als infants (Comú Sant Julià)

La talla de fusta és un art popular sovint desconegut per als més petits. Per a donar-lo a conèixer entre la mainada, aquesta setmana Casa Comuna, a Sant Julià de Lòria, acull un taller destinat a escolars on l’artesà fuster, Marcos Pizarro, explica el seu ofici i la utilització del torn. Està emmarcat en els actes entorn de l’exposició, L’art de la talla de fusta i els seus artesans, que es pot visitar a la sala Sergi Mas fins el 15 d’abril.

Les nenes i els nens que hi assisteixen aprenen la importància que han tingut els artesans de la fusta al llarg de la història, així com el funcionament i la utilitat de les eines. Segons l’edat, pinten una baldufa de fusta amb el torn o col·laboren en l’elaboració d’un escut de Sant Julià de Lòria en talla de fusta.

Al llarg de la setmana, passaran per Casa Comuna uns 300 alumnes dels diferents sistemes educatius: Escola Andorrana, Liceu Compte de Foix, British College Andorra i els petits artistes d’arts plàstiques de l’Escola d’Art Laurediana.

A les tardes, el taller també està obert a visites d’infants amb les seves famílies.