30 anys de la publicació de “Highway 61 revisited”, de Dylan

Era un 30 d’agost de 1965 -ara fa 58 anys, quan el genial Bob Dylan publicava un dels discos capitals de la seva discografia, “Highway 61 revisited”, obertament elèctric i rock i desenvolupant un canvi a la seva escriptura, més cínica i complexa.

En aquest viatge va ser essencial el guitarrista Mike Bloomfield, que va marcar a gran mesura la identitat sonora de l’àlbum, absolutament revelador i revolucionari al seu dia, i del que el mateix Dylan va dir que no sabia si podria tornar a fer alguna cosa tan bé. No cal dir que és un disc absolutament imprescindible a la història del rock and roll.





Font: EfeEme.com