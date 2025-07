30.000 euros per a un programa de l’OIF dedicat a dones i nenes en situació de vulnerabilitat

L’edifici administratiu del Govern (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat una contribució voluntària de 30.000 euros al Fons de solidaritat “La Francophonie avec Elles” que impulsa l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) i que està destinat a les dones i nenes en situació de vulnerabilitat. Arran de la situació d’emergència sanitària global provocada per la COVID-19, i en coherència amb una de les estratègies prioritàries de l’OIF com és la igualtat de gènere, l’any 2020 es va crear un mecanisme de solidaritat per a ajudar les dones i nenes del continent africà i del Carib que es troben en situació de vulnerabilitat i que, de manera més específica, es veien afectades per les conseqüències de la pandèmia.

Aquest mecanisme de solidaritat ha anat evolucionant i actualment té tres objectius. Per una banda, millorar la participació i la inclusió de les dones a la vida econòmica i social com l’accés a un treball remunerat, l’accés a la terra i al finançament; facilitar l’accés de les dones a formacions professionals; i donar suport a dones que lluiten pel desenvolupament d’activitats generadores de recursos econòmics i facilitar-los l’accés a oportunitats econòmiques.

Aquest Fons de solidaritat ja ha donat suport a més de 90.000 dones de 34 països de l’espai francòfon.





Els objectius de l’OIF

L’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) és una organització que contribueix a la prevenció dels conflictes a l’interior de l’espai francòfon, afavoreix la consolidació de l’estat de dret i de la democràcia i actua a favor de la promoció i la implementació dels drets humans. En matèria de cooperació, l’OIF promou la diversitat cultural, reforça l’accés a una educació de qualitat i a la formació. També afavoreix el desenvolupament d’economies sostenibles i de projectes contra el canvi climàtic.