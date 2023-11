2a Fira d’orientació sobre els estudis d’ensenyament superior a França

L’ambaixador francès Jean-Claude Tribolet -en primer terme- i al seu costat el ministre Ladislau Baró (SFGA)

Poder conèixer els estudis superiors que ofereixen les universitats, les escoles i els centres d’ensenyament professional de la regió francesa d’Occitània, així com descobrir les ajudes que poden rebre els alumnes per a poder cursar aquests estudis al país veí són els dos objectius principals de la segona Fira d’orientació per a estudiar a França, que se celebra aquest dijous al Centre de Congressos d’Andorra la Vella des de les deu del matí fins a les cinc de la tarda.

Durant la jornada s’ha previst que pugui assistir alumnat dels tres sistemes educatius: el francès, l’andorrà i l’espanyol. L’ambaixador francès Jean-Claude Tribolet ha assegurat, en aquest sentit, que “la majoria de l’alumnat, principalment del sistema francès, que assisteix a la fira ja opta per l’estudi superior a França, però també volem donar confiança a l’alumnat de la resta de sistemes, especialment l’andorrà, i mostrar-los que no tindran cap problema per a cursar els estudis superiors a França”.

Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha asseverat que aquesta fira “des del punt de vista institucional, demostra la intensa col·laboració entre el ministeri i el sistema educatiu francès. És un element més que ens permet fer explícita aquesta col·laboració i ens anima a continuar perseverant amb ella i enfortir-la”.

A la jornada hi participen una vintena d’universitats, escoles i instituts de formació professional que ofereixen programes de BTS i BUT francesos. També hi són presents el Lycée Comte de Foix, la Universitat d’Andorra i l’escola de gestió hotelera Vatel, per a presentar els seus programes i convenis d’intercanvi amb França; així com el CROUS Toulouse-Occitanie, que proporciona informació sobre beques, allotjament i altres aspectes rellevants per als futurs estudiants. A més, s’hi han programat diverses microconferències centrades sobre la vida estudiantil, la formació professional i el procés d’instal·lació a França, entre d’altres.

Aquesta fira ha estat organitzada per l’Ambaixada de França a Andorra, amb la col·laboració del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, la Delegació de l’ensenyament francès a Andorra, l’Acadèmia de Montpeller i la Representació del Copríncep francès.