Andorra Business, Andorra Recerca + Innovació i el Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC) amb el suport de SPSG Consulting, ho tenen tot a punt per a la 2a edició de l’Andorra Sports Innovation Summit, que tindrà lloc el proper dilluns, 3 d’octubre i se celebrarà a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino.

Per segon any consecutiu s’organitza l’Andorra Sports Startup Challenge, cercant solucions innovadores que millorin l’experiència i fidelització de l’usuari per a desestacionalitzar l’oferta esportiva i turística a Andorra. Per a aquesta ocasió, s’ha comptat amb més de 50 registres de startups de 19 països diferents.

Aquestes startups van tenir l’oportunitat de presentar les seves solucions als líders més rellevants del sector i, el jurat, format per professionals destacats de la indústria esportiva mundial, va decidir proclamar guanyador a EVIX, com a dos finalistes 2 CityLegends i FanPrime i una menció especial per a LogMeal.

Així, el proper dilluns, 3 d’octubre, se celebrarà la 2a edició de l’Andorra Sports Innovation Summit, en la qual, el Ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra, Jordi Gallardo, reconeixerà les startups esmentades anteriorment.

A més de poder fer networking en l’esdeveniment, també hi haurà diferents taules rodones on importants ponents internacionals del sector de l’esport tractaran els reptes i models als quals s’enfronten els diferents ecosistemes esportius en diverses matèries com finançament, sostenibilitat etc.

