295 refugiats a Andorra a causa de conflictes armats

Cartell del Dia Internacional de les persones refugiades (Govern d’Andorra)

Andorra acull 295 persones refugiades a causa de conflictes armats. Una xifra que el Govern dona a conèixer aquest dimarts amb motiu del Dia internacional de les persones refugiades, que se celebra cada 20 de juny. L’objectiu d’aquesta commemoració és fomentar la consciència social sobre la situació dels refugiats arreu del món, així com trencar mites i falses creences per a avançar en la seva inclusió.

Entrant al detall, de les 295 persones refugiades que actualment es troben al Principat, 278 procedeixen d’Ucraïna i 17 de Síria. Per tal de poder donar resposta a aquesta situació, des de l’Executiu s’han desplegat diferents mecanismes de coordinació per a gestionar l’arribada i l’acollida i alhora promoure la integració de les persones nouvingudes en àmbits com l’educatiu o el laboral i en l’assistència tant social com sanitària. Una tasca transversal que troba en el Servei d’Atenció a Persones Refugiades, del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública, l’ens que duu a terme el seguiment de les persones refugiades que són a Andorra i que els hi ofereix un suport permanent i personalitzat amb un tècnic especialista de referència.

En el cas de les famílies refugiades sirianes, es recorda que des del 2018 es treballa per a l’acolliment segur de les persones desplaçades a causa del conflicte, que s’ha pogut dur a terme gràcies al conveni signat amb la Comunitat de Sant’Egidi per a la creació d’un corredor humanitari. Quant a les persones procedents d’Ucraïna a causa de l’agressió per part de Rússia, al març del 2022 el Govern va iniciar els treballs per tal de regular la seva arribada i posterior acollida; i des de llavors manté, de la mateixa manera que amb les famílies sirianes, una tasca constant per a garantir el seu benestar i inclusió al país.

Finalment, es destaca que l’Executiu manté un contacte fluid amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats i Refugiades (ACNUR), que precisament en la darrera visita dels seus representants al Principat –al juny de l’any passat– va valorar positivament la tasca transversal del Govern en favor de l’acollida de les persones refugiades.