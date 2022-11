29 anys de la publicació de l’àlbum “Paul is Live”, de Paul McCartney

En un dia com avui, 16 de novembre, però de 1993, es va publicar “Paul is live”, de Paul McCartney. El títol juga amb aquella idea que Paul havia mort i amb les anàlisis que es van fer per a justificar-la partint de la portada d’Abbey road: de fet torna al famós pas de zebra. Es tracta d’un àlbum en viu, i no dels millors. El vídeo pertany a la gira que va fer per a promocionar el seu àlbum “Paul is Live”. En concret és l’actuació que va fer a Charlotte. La cançó de l’LP és Lady Madonna.

També en un dia com avui, 16 de novembre, però de 1973, Bob Dylan va publicar l’àlbum “Dylan”, considerat pels seus estudiosos com el seu pitjor disc, conformat per temes descartats de Self portrait. El mateix Dylan es va negar a la seva edició, però, Columbia ho va editar quan el cantant va marxar (breument) al segell Asylum.

Font: EfeEme.com