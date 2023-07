28M€ més per a seguir creant habitatge de lloguer assequible

La subsíndica, Sandra Codina, i el síndic Carles Enseñat durant la sessió d’aquest dimecres (Consell General)

“La primera sessió ordinària del Consell General d’aquesta IX legislatura ha servit per a fer un nou pas ferm en la creació d’un parc públic d’habitatges destinat al lloguer a preu assequible i, per tant, ajudar sobretot la població que més pateix els actuals desequilibris del mercat entre l’oferta i la demanda”. Així s’afirma en una comunicació del Parlament andorrà

Concretament, s’ha aprovat, i per assentiment de tots els grups de la Cambra, el Projecte de llei per a donar continuïtat a les mesures urgents en matèria d’habitatge i dotar el Govern dels recursos necessaris per a crear un parc públic d’habitatge, el qual habilita a l’Executiu a un crèdit extraordinari de 28,3 milions d’euros per a la compra i rehabilitació d’immobles repartits per diferents punts del país.

El crèdit extraordinari se sufragarà amb la recaptació, per sobre del previst, dels ingressos de l’Estat aquest 2023. Els 28,3 milions d’euros se sumen a la partida de 19 milions destinada a l’adquisició i arrendament d’immobles, aprovada la tardor de l’any passat. Permetrà adquirir un segon edifici a Andorra la Vella i dos a Arinsal. Els 28,3 milions es reparteixen en 8 aquest 2023 i en plurianuals fins al 2025.

En total, el parc públic d’habitatges contempla la posada al mercat de 300 pisos de lloguer assequible, dels quals 100 estaran disponibles per a la població d’Andorra durant el primer semestre del 2024.

Tal com ha defensat el conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, David Montané, en la seva intervenció de defensa del projecte de llei, el parc públic ha de venir acompanyat d’altres mesures pensades a “mitjà i llarg termini”, que se sumin a les ja aplicades com la pròrroga dels contractes de lloguer per a protegir les famílies del país.

La col·laboració publicoprivada a partir de la cessió de terreny per part dels comuns, els incentius fiscals o més control en la inversió estrangera en immobles són algunes de les mesures que ha posat sobre la taula.

Montané ha finalitzat la seva intervenció exposant que és “especialment significatiu, i una clara declaració d’intencions sobre quines són les nostres prioritats aquesta legislatura, que la primera llei que sotmetem al Ple sigui sobre habitatge. I permeti incrementar l’oferta de lloguer a preu assequible”.

També en la sessió d’aquest dimecres a la tarda, han quedat desestimats els escrits d’oposició del Grup Socialdemòcrata i el de Concòrdia per a aixecar la reserva d’esmena introduïda pel Govern d’Andorra referida a l’article 30 del Conveni sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, més conegut com a Conveni d’Istanbul.

El vot del Grup Demòcrata ha estat desfavorable, però “en cap cas vol dir que no vulguem que l’estat andorrà es faci responsable del pagament d’indemnitzacions en cas de delictes de violència envers les dones”, quan no estiguin cobertes per altres fonts, ha manifestat la presidenta suplent del Grup, Maria Martisella. “Tot al contrari”, però abans cal disposar d’“una llei que reguli l’obligació de compensació subsidiària de l’estat per tots els delictes contra les dones”. En aquest sentit, Martisella ha emplaçat a tots els grups parlamentaris a reprendre els treballs iniciats el 2020, abans de la pandèmia, i “treballar conjuntament en una proposició de llei” en aquesta direcció, que permeti aixecar definitivament, d’aquí a cinc anys, la reserva l’esmena del Conveni d’Istanbul.