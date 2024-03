260 MEUR en 9 anys per a l’N-260 (Eix Pirinenc)

Un tram de l’N-260, l’Eix Pirinenc (Govern.cat)

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha acordat amb el Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible el conveni que concreta les actuacions recollides en el protocol d’encomanes de gestió, formalitzat el juliol passat, pel que fa a la millora de la funcionalitat, seguretat i accessibilitat de l’N-260 (Eix Pirinenc).

L’acord aportarà a la Generalitat un total de 260 MEUR, transferits en el decurs de nou anys, fins el 2033, essent d’un milió d’euros la dotació d’aquest 2024. La inversió global va destinada a treballs de rehabilitació i manteniment de la via i a actuacions de condicionament d’aquest eix viari, treballs que decidirà la Generalitat.

La millora de l’N-260 esdevé una eina essencial de les polítiques d’arrelament i de desenvolupament rural que té l’objectiu de millorar la cohesió i l’equilibri territorial. Les actuacions, que estaran impulsades i executades pel Govern, dotaran a aquesta artèria d’una major funcionalitat, seguretat i accessibilitat, i consistiran en:

·Rehabilitació de ferm i actuacions de manteniment a l’N-260.

·Millores de seguretat i als seus elements de connexió.

·Actuacions de nova infraestructura o condicionament.





Creació d’una Comissió de seguiment

L’acord per al conveni de l’N-260, que ara inicia la seva tramitació, inclou la constitució d’una comissió de seguiment per a coordinar i controlar l’execució òptima dels treballs a l’eix viari, una disposició que no estava recollida en el protocol del mes de juliol.

Aquest pacte és la culminació d’una negociació que arrenca el mes de juliol amb la signatura amb l’Estat espanyol del protocol de quatre encomanes de gestió per a l’execució de diverses obres al territori català, amb una inversió de 940 MEUR. La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ja va presentar llavors al Ministeri una proposta de redacció d’aquests quatre convenis donada la urgència de les actuacions.





Totes les encomanes, en tramitació

L’octubre passat, la Generalitat va arribar a un acord per a iniciar la tramitació del conveni de pacificació de l’N-II i la millora de la connectivitat de la C-32 al Maresme i dels dos intercanviadors ferroviaris entre les línies d’FGC i Rodalies al Vallès. Recentment es va engegar la tramitació del conveni d’actuacions als enllaços de l’AP-7 i l’AP-2.

L’últim dels acords, després del de la ronda Nord, al que han arribat ambdues administracions és el relatiu als treballs de millora de l’Eix Pirinenc. A més, el Govern català ja ha donat el vist i plau a la signatura, mitjançant el Consell Executiu, dels dos primers convenis, els de l’N-II i els intercanviadors ferroviaris. L’Estat, però, no n’ha passat encara cap pel Consell de Ministres. Totes dues son condicions legals per a què la consellera i el ministre Óscar Puente puguin signar els convenis.