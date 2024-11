26 estudiants andorrans reben ajuts de 1.000 euros de França

Un grup d’alumnes (iStock)

Torna la Fira de l’Estudiant, una jornada dedicada a orientar els qui vulguin cursar estudis superiors a França. Aquest any, el país veí del nord ha concedit ajudes de 1.000 euros a 26 alumnes andorrans per tal que puguin estudiar allà. També com a novetat, es dedicarà una hora al migdia, d’una a dues, exclusivament a pares i a familiars dels alumnes.

S’hi trobaran representants de més de 20 centres d’ensenyament superior, entre els quals hi ha les universitats de Perpinyà, de Tolosa, una escola d’enginyers i els instituts de tecnologia i de professions sanitàries de Besiers i Perpinyà, així com 7 centres de batxillerat de tota l’Occitània. La jornada se celebrarà el dimarts, 19 de novembre, al Centre de Congressos, de les 9 a les 17 hores.