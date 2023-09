24S: Dia Internacional de Recerca contra el Càncer

Un investigador treballant en la recerca contra el càncer (Associació Espanyola contra el Càncer)

Cada 24 de setembre es commemora el Dia Mundial de Recerca contra el Càncer, data que té per objectiu seguir impulsant els projectes i investigacions que busquen ajudar en la lluita contra el càncer, aconseguint millor qualitat de vida als pacients o la cura definitiva de certs tipus de tumors. A dia d’avui hi ha 200 tipus de tumors relacionats amb un tipus de cèl·lula i teixit específic, però cadascuna d’aquestes mostres ha determinat que cada pacient pot patir 700 tipus de mutacions genètiques molt diferents els uns dels altres. Això torna al càncer una malaltia complexa i difícil d’erradicar.

Les investigacions dels darrers 50 anys han portat grans avenços en la matèria. Actualment es compta amb vacunes per a certs tipus de càncer, nous tipus de tractaments que permeten encapsular el tumor per a evitar que es propagui a l’organisme i, fins i tot, nous tipus d’injeccions que poden destruir la malaltia per complet. Però, com sempre, tot dependrà principalment del pacient i el nivell de desenvolupament de la malaltia.

S’estima que per a l’any 2030 el càncer serà la principal causa de mort al món amb un augment anual de 21,6 milions de casos nous, segons un estudi realitzat per l’Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC).





Quin és el propòsit del Dia Internacional de Recerca contra el Càncer?

El propòsit d’aquest dia és continuar incentivant la societat mèdica per tal de generar nous descobriments que puguin ajudar a frenar o eliminar el càncer en les persones, entendre el perquè del seu origen i cercar maneres d’evitar-lo.

Una altra meta que persegueix el Dia Mundial de Recerca contra el Càncer és incentivar els governs de tot el món que promoguin polítiques que permetin la detecció primerenca de la malaltia, així com l’accés als tractaments d’última generació, fàrmacs menys tòxics i, també, un suport integral a les famílies dels pacients.





El càncer a Andorra

Segons dades que va facilitar el SAAS a principis d’aquest 2023, entre gener i setembre del 2022 es van atendre 357 persones amb càncer. D’entre tots els tipus, els més recurrents eren els de còlon, mama, pròstata i pulmó. Des del Ministeri de Salut, de forma reiterada, s’ha remarcat la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç per a poder fer front a la malaltia amb major garanties. En aquest sentit, els cribratges tant a homes com a dones esdevenen molt importants.