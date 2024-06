23a Trobada de Joves Acordionistes de la comarca, a la Seu

Trobada de joves acordionistes de l’any passat (Aj. la Seu)

Aquest pròxim dissabte, 8 de juny, a les sis de la tarda, la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell, acollirà la vint-i-tresena Trobada de Joves Acordionistes de l’Alt Urgell, organitzada per l’Escola Municipal de Música de la Seu (EMM). L’esdeveniment serà un encontre amb la música clàssica i popular d’aquest instrument, amb música d’acordions diatònics i cromàtics, tant en actuacions solistes com en format duets, trios o de les agrupacions tradicional i d’acordions cromàtics.

A més, es comptarà amb la participació d’alumnat de l’Escola Municipal de Música Issi Fabra, de Puigcerdà, fet que representarà un punt de trobada entre estudiants dels diferents centres educatius musicals.

Enguany s’ha planificat tota una jornada en la que es realitzaran assajos conjunts entre alumnat de les dues escoles i Conservatori de música dels Pirineus, amb l’objectiu de ser un dia de convivència i de coneixença entre músics.

Aquesta trobada no només serà un punt d’encontre dels acordionistes de la Seu d’Urgell sinó també dels acordionistes de municipis propers. És per això que la trobada és oberta i es comptarà també amb la participació d’acordionistes de la comarca. “Un dia per a compartir i en el que el públic gaudeixi de la música d’aquest instrument tan arrelat al Pirineu”, s’afirma des de la direcció de l’Escola Municipal de Música de la Seu.