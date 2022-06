23 equips disputaran la final de la competició de robòtica, WRO Andorra Telecom

Andorra Telecom organitza aquest dissabte, 11 de juny, la 8a edició de la World Robot Olympiad (WRO), una competició de robòtica per a clubs que comptarà amb la participació de 23 equips: 11 de la Seu d’Urgell i 12 d’Andorra. Per primera vegada participa un equip de l’escola andorrana del Pas de la Casa, a més de 11 equips entrenats per Loopa Aula Tecnològica i 11 de l’escola Mossèn Albert Vives, de la Seu d’Urgell. Un total de 60 participants en les diferents categories es disputaran el passi a la final espanyola que es celebrarà el propers 17 i 18 de setembre, a Jaén.

La WRO és una competició de robòtica educativa d’àmbit internacional, que ofereix als joves una oportunitat d’apropar-se de manera lúdica i divertida a la tecnologia i l’enginyeria entre els infants d’entre 6 i 18 anys. La prova andorrana inclou les categories Robobasic, Robomission Star, Elementari i Junior. Els participants, amb el suport d’un entrenador, han de construir un robot innovador que superi un repte. Així, aprenen i demostren la seva capacitat de resolució de problemes i, al mateix temps, desenvolupen les seves competències personals.

My robot my friend, és la temàtica escollida per la World Robot Olympiad™ Association, una organització independent sense ànim de lucre que té com a missió promoure la robòtica en l’educació STEAM a tot el món. Els reptes d’aquest any estan connectats amb les maneres en què els robots poden ajudar els humans i com fer que la interacció robot-humà sigui útil i segura.

El repte proposat en la categoria Robobasic proposa que el robot sigui un vigilant de la platja, el responsable de la seguretat dels visitants. Els equips han de dissenyar un robot que atengui les necessitats de cada visitant.

El repte proposat en la categoria Star i Elementary té relació amb les activitats diàries d’una llar, com les tasques al jardí. A la categoria Elementary un robot jardiner s’ha d’encarregar de tallar la gespa i arrencar les males herbes. A la categoria Star es treballa en el mateix concepte que el de la categoria Elementary, però té una normativa simplificada per facilitar la participació a equips que s’estan iniciant a la robòtica educativa. A la categoria Robomission Junior, el robot ha d’ajudar a extingir un incendi en una fàbrica, transportar productes químics perillosos i proporcionar als serveis de rescat informació sobre la posició de les persones a la fàbrica. Alhora, ha de superar un terreny desconegut en el seu camí cap a la fàbrica.

A la WRO participen més de 85 països membres amb més de 20.000 equips que competeixen cada any. Aquesta Olimpíada Mundial de Robòtica es realitza a un país diferent cada any per tot el món i aquest any el país escollit per la final mundial és Alemanya.

Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions de la Micro First Lego league, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L’objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l’educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees -ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques – per a la resolució de problemes tecnològics.