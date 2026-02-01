“22 Caixes”, l’espectacle d’Aina Sánchez, emociona al públic al Cicle Cultural d’Encamp

Aina Sánchez ha emocionat al públic durant els dos passis d’aquest cap de setmana on els espectadors, literalment sobre l’escenari, han gaudit d’un espectacle sorprenent on 22 Caixes han servit per a mostrar el talent de la jove encampadana. L’espectacle, on cadascuna de les 22 caixes amaga emocions, secrets i records, permet a Sánchez explorar diferents llenguatges artístics com el teatre, la dansa, la manipulació d’objectes, el clown,… els espectadors han rigut i han reflexionat davant d’un espectacle potent i elèctric.
Aina Sánchez ha estudiat a l’Institut del Teatre a Barcelona. Amb només 21 anys se l’ha pogut veure en produccions de la Jocand com ara Temps era Temps, Troianes, Amén o Arrels d’Arreu, en diverses visites teatralitzades i altres formats teatrals, tot i la seva joventut. El 2022 també va formar part del projecte La llançadora del Comú d’Encamp amb l’obra “Eclosió, soc el cos clos”, obrint camí en el món de la dansa.
Aquest estiu ha residit durant quatre setmanes a La Feréstec, on ha treballat la creació de 22 Caixes. El bufó i el clown, la dansa, els rituals, i la manipulació d’objectes i materials com a elements màgics teatrals, són alguns dels llenguatges que ha explorat i que també hem pogut veure en aquest espectacle.
El 7 de febrer, PICASSa, de Lorena Nogal, a Ràdio Andorra
El 7 de febrer, a les 20:30 h, tindrà lloc a Ràdio Andorra l’espectacle de dansa, PICASSa, de Lorena Nogal, Premi Nacional de Dansa a millor intèrpret l’any 2024, atorgat pel Ministeri de Cultura d’Espanya, i Premi Talía a millor intèrpret femenina de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya.
El Cicle Cultural d’Encamp 2026 ofereix una programació variada i pensada per a tothom, amb l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de població, des d’infants fins a gent gran.
Així, des del gener i fins al juny, el cicle inclourà esdeveniments de diferents disciplines i formats, com ara música en directe, espectacles musicals, teatre, dansa, i un monòleg.
Es pot consultar tot el programa aquí.