21A: Commemoració i Homenatge a les víctimes del Terrorisme

El 19 de desembre del 2017, l’Assemblea General de l’ONU, va decidir commemorar cada 21 d’agost el Dia Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme. Producte de la immensa quantitat d’atemptats que s’estan presentant al món. El principal objectiu d’aquesta data és oferir suport i informació tant a les víctimes, com als familiars dels qui van morir, per a mitigar el seu dolor i que vegin que el món i, sobretot, les organitzacions competents estan posant tot l’esforç per a capturar els responsables i impedir que aquest tipus de successos tornin a passar.

Què és el terrorisme i com es combat?

El terrorisme és una forma de lluita política violenta que busca sembrar el terror, inseguretat i caos a la població en general. Com que es tracta d’un acte d’intimidació, com més gran sigui el seu abast mediàtic, més gran serà l’èxit percebut pel grup o partit que el va dur a terme. A causa de la magnitud de violència i del terror que sembren les accions d’aquests grups radicals, l’ONU va decidir posar en pràctica una estratègia global contra el terrorisme, que contempla les mesures següents:

. Fer front a totes les condicions que puguin propiciar actes terroristes.

. Generar estratègies que ajudin a prevenir i combatre el terrorisme.

. Ajudar els estats membres a desenvolupar no només la capacitat per a prevenir i combatre el terrorisme, sinó que a més, ajudin a enfortir les Nacions Unides en el seu paper contra la lluita d’aquest tipus d’accions violentes.

Tot i que aquesta celebració és força recent, tant l’ONU com les diferents organitzacions que estan treballant amb les víctimes del terrorisme, han decidit aprofitar aquesta data per a conscienciar les persones sobre els profunds danys, tant físics com psicològics, que comporta viure un atemptat terrorista. També busquen educar la societat civil perquè sàpiga com interactuar amb les persones que han viscut de primera mà una situació violenta d’aquest tipus, perquè sàpiguen on i com cercar ajuda en aquests casos.