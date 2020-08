21 nous afectats, un d’ells del personal sanitari d’El Cedre

Ja són 117 els infectats actius per covid-19 al Principat d’Andorra. En les darreres hores s’han detectat 21 nous casos i no hi ha hagut cap malalt recuperat. El total d’afectats des de l’inici de la pandèmia és de 1.045 i es mantenen les 53 defuncions.

Salut realitza una mitjana de 400 proves diagnòstiques diàries. Dels 21 nous infectats, 11 eren contactes de casos anteriors.

Així mateix s’ha comunicat que un membre del personal sanitari del centre sociosanitari El Cedre ha donat positiu, no obstant, els residents amb els que estava en contacte aquesta persona, a hores d’ara, són tots negatius.

A l’Hospital Nostra senyora de Meritxell hi ha 3 ingressats, tots ells a planta.