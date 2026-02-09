2025 es consolida com l’any amb més activitat lligada al turisme MICE, amb 21.000 pernoctacions generades

Andorra consolida la seva posició com a destinació de turisme de negocis i reunions (conegut com a MICE), després d’un 2025 marcat per un fort increment de la demanda. Així, al llarg de l’any passat van celebrar-se a Andorra més de 250 esdeveniments d’aquest tipus, el que ha comportat un augment de les pernoctacions, que arriben a les 21.000, amb una estada mitjana de 2,5 dies.
D’aquest total d’esdeveniments, prop d’una seixantena han estat gestionats directament per l’Andorra Convention Bureau (ACB), una xifra un 63% superior que la del 2024, i amb 5930 visitants, la xifra més alta des que es tenen registres –55% més respecte 2024–.
Pel que fa a la procedència dels participants, Espanya continua sent el principal mercat emissor (59%), seguida de França (24%). Destaca, però, el creixement d’altres mercats internacionals, amb especial presència del Regne Unit, els Estats Units i Bèlgica, fruit del treball de promoció internacional dut a terme per l’Andorra Convention Bureau.
Pel que fa als sectors, la majoria dels esdeveniments s’emmarquen en els àmbits farmacèutic, tecnològic i financer. Algunes de les empreses internacionals que han confiat en Andorra per a organitzar esdeveniments MICE han estat L’Oréal, Toyota, Turkish Airlines, Occident o Vueling, entre d’altres.
Les dades s’han presentat aquest dilluns en el marc de la XV Assemblea de l’Andorra Convention Bureau (ACB). Creat sota el paraigua d’Andorra Turisme l’any 2010, l’ACB és l’ens encarregat de la promoció del Principat com a destinació per a la realització d’esdeveniments, reunions, congressos i viatges d’incentius. Actualment, compta amb la participació de 34 empreses del sector privat directament relacionades amb el segment de turisme de negocis.
Des de l’Andorra Convention Bureau es continua treballant per a posicionar el Principat com una destinació MICE de referència al sud d’Europa, capaç d’oferir experiències de valor afegit, un entorn natural singular i una proposta competitiva tant per al mercat nacional com internacional. A la vegada, es tracta d’una activitat important per a la diversificació econòmica i la projecció internacional del Principat.
La promoció exterior de l’ACB, en xifres
L’assemblea anual de l’ACB també serveix per a fer balanç de les accions de promoció realitzades durant l’any anterior de la mà dels socis per a donar a conèixer la destinació fronteres enllà. Així doncs, durant el 2025 s’han realitzat presentacions a 14 ciutats europees, s’han realitzat 6 workshops específics a Espanya i França, s’han organitzat diversos fam trips a Andorra amb agents internacionals i s’ha estat present a 6 fòrums i dues fires específiques: l’IBTM Barcelona, i l’IMEX Frankfurt.