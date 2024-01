2021, 2022, 2023 tres anys de rècord

Francesc Mauri

Quan llegiu aquest article potser ja estem al 2024. Quan jo l’escric, el dia 27 de desembre, podria canviar algun registre de pluja de forma lleugera si acaba arribant una dèbil pertorbació al voltant del canvi d’any. Cal dir que aquest article està centrat en la zona més poblada de Catalunya, Barcelona i la seva conurbació. En aquest punt hi ha un dels dos observatoris amb les dades més antigues del país.

El que té la sèrie més antiga, més llarga, és l’Observatori de l’Ebre, on aquests darrers tres anys no han estat els més secs des de 1905. En el cas de l’Observatori Fabra, amb dades 1914-2023, aquests han estat els 3 més secs en una mica més d’un segle de dades.

Ara bé, si ens fixem per exemple en les capçaleres de la Noguera Ribagorçana, Pallaresa, Noguera de Tor o el Flamicell, estem en aquesta zona en normalitat els darrers mesos. El nostre país és, geogràficament, molt complexa. Les dades de totes les estacions i observatoris meteorològics de Barcelona i l’entorn metropolità ho posen de manifest. Tres anys seguits, el 2021, el 2022 i el 2023 per sota dels 350 l/m² anuals. El 2023 acabarà sent el segon any més eixut registrat a l’Observatori Fabra.

Aquest 2023 acabarà, si no plou més, amb 310 l/m² o mm (recordeu que l/m² i mm equivalen al mateix). Es tracta del segon registre més baix des que es van iniciar les mesures l’estiu del 1913 i se situa, provisionalment, a només 2 l/m² del rècord absolut que es va registrar l’any 2022. La distància amb el tercer any més sec registrat en aquest punt és més gran. L’any 2021 es van acumular 328 l/m².

Una altra dada que sorprèn és que, amb aquest, ja portarem tres anys consecutius sense haver superat la marca dels 350 l/m². Estem tenint registres semblants a la mitjana climàtica de ciutats amb un clima molt més sec que el de Barcelona, com per exemple Lleida, Saragossa, Alacant o Albacete. Sens dubte, és un fet excepcional.

La sequera pluviomètrica va començar entre finals de primavera i principis d’estiu del 2020. Des de llavors, ha costat tenir episodis de pluja destacable.

La sequera és encara més marcada a l’entorn metropolità. De fet, l’Observatori Fabra està “prou bé”.

Cerdanyola del Vallès, 257 l/m²

Sant Pau d’Ordal, 241 l/m²

Sant Pere de Ribes, 236 l/m²

Badalona (Centre), 234 l/m²

Sant Boi de Llobregat, 220 l/m²

I és que el Barcelonès fora de Collserola, el Garraf o punts propers al Penedès encara estan més crítics. De moment, sense expectatives de canvis sòlids, tot i algunes variacions previstes per a aquest gener.