200 persones assisteixen a la conferència de la Dra. Luján Comas i el Dr. Xavier Melo organitzada per l’associació Marc GG

Aquest divendres ha tingut lloc la conferència de la Dra. Luján Comas i el Dr. Xavier Melo organitzada per l’associació Marc GG i amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany, i que ha omplert la sala d’actes de la Corporació. Entre els assistents es trobava la cònsol major, Rosa Gili. La Dra. Luján Comas és metgessa especialitzada en anestesiologia i reanimació, i el Dr. Xavier Melo és investigador i president de la Fundació Icloby, i treballen en recerca clínica real sobre experiències properes a la mort i estat de consciència en mort clínica. Són també els autors del llibre “Vida más allà de la vida”.
Des de l’Associació Marc GG, la seva presidenta, la Rosa Galobardes ha agraït l’assistència tan nombrosa (prop de 200 persones) i ha comentat que, “vaig conèixer a la Luján fa mes d’11 anys i em va ajudar moltíssim a portar el dol del meu fill Marc”. Ha recordat que aquestes experiències properes a la mort ajuden molt a les persones que passen per un procés de dol perquè els dona molta llum i esperança”. I afegeix que l’associació està a la disposició de qualsevol persona que vulgui comptar amb un acompanyament si està passant per un procés de dol per la pèrdua d’un ésser estimat.
En els propers dies, la conferència estarà disponible al canal de YouTube de l’associació.