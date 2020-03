El cap de Govern, Xavier Espot, ha presentat aquesta nit el projecte de llei qualificada dels estats d’alarma i emergència, i el projecte de llei de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària, el que popularment coneixem com a llei òmnibus, que forma part d’un conjunt de mesures destinades a pal·liar l’impacte econòmic i social de la pandèmia i que ascendirà aun total de 200 milions d’euros entre totes les accions.

Segons Espot, l’objectiu del conjunt de mesures econòmiques que s’estan posant en marxa és mantenir viu el teixit productiu. “Aquesta aturada posa en risc la supervivència i continuïtat de moltes empreses, de molts projectes professionals i, en definitiva, de molts llocs de treball. Per això l’objectiu principal d’aquestes mesures és garantir els llocs de treball i els salaris”.

Per fer-ho possible, el Govern posarà en marxa un pla d’injecció de 200 milions d’euros en el teixit productiu del país, que inclou 60 milions en préstecs a interès 0 a les empreses per fer front a despeses de funcionament, entre les quals el pagament de salaris; i 70 milions, també a interès 0, per pagar les quotes de les hipoteques i crèdits contrets per les empreses. En ambdós casos, el Govern es farà càrrec del pagament dels interessos.

Així mateix, el Govern pagarà la part de cotització patronal d’aquelles empreses l’activitat de les quals ha cessat per decret i d’aquelles que només tenen un servei de guàrdia. En el cas dels autònoms que hagin cessat la seva activitat, el Govern assumirà la totalitat de la cotització. Això és una injecció de diners per part del Govern de més de 10 milions d’euros mensuals.

El cap de Govern també ha anunciat que s’assumirà la despesa que representa la baixa per accident de treball a totes les persones infectades per COVID-19 o confinades per sospita de contagi; una baixa que en el cas del personal sanitari i de les persones que es veuen obligades a continuar treballant aquests dies cobrirà el 100% del salari.

El paquet de mesures presentat també preveu una rebaixa important -superior al 50%- dels pagaments a compte de l’impost de societats i de l’IRPF vinculat a activitats econòmiques. També preveu el pagament del salari d’aquells pares o mares que aquests dies no puguin anar a treballar perquè han de quedar-se a casa per tenir cura dels seus fills.

El programa per injectar liquiditat des del sector públic es complementarà amb rebaixes i exoneracions significatives de les tarifes per a empreses d’Andorra Telecom, FEDA i la resta de distribuïdores elèctriques del país.

Més enllà d’aquelles accions que representen una despesa important per al Govern, el projecte de llei que avui s’ha enviat al Consell General també contempla l’exoneració total del pagament del lloguer d’aquells negocis que estiguin tancats per decret; una rebaixa del 80% d’aquells que mantinguin obert un servei de guàrdia; i una rebaixa del 50% per a la resta.

Aquestes mesures son d’aplicació des del 13 de març.