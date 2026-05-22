200 alumnes de Primària i ESO, de la Seu, participen en la jornada ‘Educació per a la Llibertat’ oferta per Open Arms

Aquest matí de divendres un total de 200 alumnes de 3r curs de Primària i 1r curs d’ESO de la Seu d’Urgell han participat a la jornada de sensibilització ‘Educació per la Llibertat’, a càrrec de membres actives de l’ONG Open Arms, amb l’objectiu d’apropar a infants i adolescents la realitat de les rutes migratòries i la crisi humanitària global. Ambdues sessions pedagògiques adreçades exclusivament i de manera específica per a cada curs han anat a càrrec de Marta Teixidó, membre activa d’Open Arms. Aquestes xerrades ofertes als alumnes han tingut com a objectiu fomentar entre els més joves una consciència crítica i el compromís amb els valors de la justícia global i els drets humans.
Fer pedagogia entre els més joves
La membre d’Open Arms que ha impartit ambdues sessions pedagògiques a l’alumnat de la Seu, Marta Teixidó, ha remarcat la importància de fer pedagogia entre els més joves. “De fet els joves estan aprenent molts missatges a través de les xarxes socials i ens hem acostumat tant a veure imatges impactants de gent que està patint, que a vegades no reaccionen. Per això, ha afegit Teixidó, la nostra idea és que coneguin que hi ha uns drets humans, que hi ha uns drets humans que s’estan incomplint per part d’alguns països i que hi han persones que posen la seva vida en perill per a revertir aquesta situació”.
Al respecte d’organitzar aquesta jornada de sensibilització a l’alumnat de la ciutat, el regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu, Jordi Mas, ha manifestat que “hem volgut que Open Arms, una entitat enormement reconeguda per la seva defensa dels drets humans, vingui a la Seu a fer pedagogia a les aules per a oferir-los una altra mirada de la realitat global, ajudar-los a entendre per què es generen les desigualtats actuals i, sobretot, fomentar en ells un esperit crític des de ben joves”.
Mas també ha remarcat el valor d’aquestes sessions pedagògiques en el context geopolític actual: “En un moment internacional tan complex com l’actual, volem posar en valor la valentia d’entitats que treballen sobre el terreny a llocs com Ucraïna, Gaza o Cuba. Per això, a més de la tasca educativa d’aquest matí amb l’alumnat, avui mateix les vuit del vespre oferirem una xerrada oberta a tota la ciutadania. Serà una oportunitat única per a conèixer de primera mà experiències de cooperants, i descobrir realitats i injustícies que sovint queden fora dels grans mitjans de comunicació globals”.
Xerrada oberta a tothom a la sala la Immaculada
Com a tancament de la jornada d’avui, a les 20:00 hores, la sala la Immaculada obrirà les seves portes per a una xerrada oberta al públic general. Les ponents seran Marta Teixidó Renau i Gemma Teixidó Renau, membres actives d’Open Arms, qui explicaran de primera mà la tasca de salvament a mar obert i el context geopolític actual.
Marta Teixidó ha explicat el per què de fer aquestes sessions pedagògiques tant als alumnes de diferents edats com al públic en general. “Amb les xerrades que impartim a les escoles, el nostre objectiu és activar el pensament crític, però també que els adults s’aixequin del sofà i no els hi faci mandra donar un cop de mà. Nosaltres estem fent coses per als éssers humans”.
Sobre la missió d’Open Arms
Des de la seva fundació, l’ONG ha aconseguit rescatar un total de 72.568 persones en situació de perill. Actualment, l’entitat manté un desplegament actiu en punts crítics del planeta com a la Mediterrània central i oriental, a l’Atlàntic (ruta canària), zones en conflicte (Ucraïna, Gaza i Pròxim Orient) i projectes a Cuba i l’Àfrica occidental.