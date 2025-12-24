20 idees originals per menys de 10 euros per a “l’amic invisible”

Treballadors d'una empresa amb els regals de l'amic invisible (Getty Images)
L’amic invisible és el joc molt popular durant les festes de Nadal on cada participant treu a l’atzar el nom d’una altra persona d’un grup. L’objectiu és fer-li un regal sense que sàpiga qui és la persona que l’ha regalat. És una manera divertida de compartir il·lusió i sorpreses amb els altres, tot mantenint l’anonimat fins al moment de revelar qui és l’“amic invisible”.

Idees de regals per menys de 10 euros

  1. Tasses divertides amb missatges o dibuixos originals.
  2. Llums LED petites per a decorar l’habitació o l’escriptori.
  3. Llibres de butxaca o petits llibres de passatemps (sudoku, mots encreuats, frases motivadores…).
  4. Veles aromàtiques o espelmes petites.
  5. Xocolata o llaminadures gurmet.
  6. Mitjons o samarretes amb dissenys divertits.
  7. Mini plantes o llavors per a plantar (com herbes aromàtiques)
  8. Clauers originals o petits accessoris de decoració.
  9. Caixes de te o cafè variat.
  10. Llibretes o agendes petites amb dissenys bonics.
  11. Mini puzles o trencaclosques petits.
  12. Bàlsams o llavis amb sabors divertits.
  13. Calendari de sobretaula petit i bonic.
  14. Gomes i llapis amb formes originals.
  15. Mascaretes facials individuals o mini kits de cura facial.
  16. Polseres o collarets econòmics, però amb estil.
  17. Mini jocs de cartes o d’estratègia.
  18. Postals i adhesius amb dissenys originals.
  19. Mini sets de pintura o dibuix (llapis de colors, aquarel·les petites).
  20. Boles de bany o bombes de bany aromàtiques per a relaxar-se.

A més, també es pot optar per idees creatives fetes artesanalment: per exemple punts de llibre o postals pintades a mà, petites decoracions d’argila, feltre, fusta… Personalitzar un regal, encara ho fa més especial.

