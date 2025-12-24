20 idees originals per menys de 10 euros per a “l’amic invisible”

L’amic invisible és el joc molt popular durant les festes de Nadal on cada participant treu a l’atzar el nom d’una altra persona d’un grup. L’objectiu és fer-li un regal sense que sàpiga qui és la persona que l’ha regalat. És una manera divertida de compartir il·lusió i sorpreses amb els altres, tot mantenint l’anonimat fins al moment de revelar qui és l’“amic invisible”.
Idees de regals per menys de 10 euros
- Tasses divertides amb missatges o dibuixos originals.
- Llums LED petites per a decorar l’habitació o l’escriptori.
- Llibres de butxaca o petits llibres de passatemps (sudoku, mots encreuats, frases motivadores…).
- Veles aromàtiques o espelmes petites.
- Xocolata o llaminadures gurmet.
- Mitjons o samarretes amb dissenys divertits.
- Mini plantes o llavors per a plantar (com herbes aromàtiques)
- Clauers originals o petits accessoris de decoració.
- Caixes de te o cafè variat.
- Llibretes o agendes petites amb dissenys bonics.
- Mini puzles o trencaclosques petits.
- Bàlsams o llavis amb sabors divertits.
- Calendari de sobretaula petit i bonic.
- Gomes i llapis amb formes originals.
- Mascaretes facials individuals o mini kits de cura facial.
- Polseres o collarets econòmics, però amb estil.
- Mini jocs de cartes o d’estratègia.
- Postals i adhesius amb dissenys originals.
- Mini sets de pintura o dibuix (llapis de colors, aquarel·les petites).
- Boles de bany o bombes de bany aromàtiques per a relaxar-se.
A més, també es pot optar per idees creatives fetes artesanalment: per exemple punts de llibre o postals pintades a mà, petites decoracions d’argila, feltre, fusta… Personalitzar un regal, encara ho fa més especial.