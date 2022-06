2.500 residents francesos a Andorra estan cridats a votar aquest diumenge

Emmanuel Macron va revalidar el mandat el passat abril obtenint cinc anys més per ocupar l’Elisi com a president de la República. Per poder endegar polítiques, però, necessita continuar disposant de la majoria parlamentària a l’Assemblea Nacional. Fet que es decidirà en les eleccions legislatives que se celebraran els dies 12 i 19. A l’estranger les dates de la primera volta varien. A Andorra uns 2.500 residents francesos estan cridats a votar aquest diumenge de vuit del matí a sis de la tarda a l’ambaixada.