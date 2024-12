2.500 persones participen a la baixada de torxes per a celebrar el 25è aniversari d’Alp2500

Les baixades de torxes, com sempre, molt espectaculars (Govern.cat)

La Molina i Masella s’han vestit de gala aquest dilluns per a commemorar el 25è aniversari d’Alp2500, el domini esquiable conjunt que uneix ambdues estacions, i del telecabina Cadí-Moixeró. La celebració ha aplegat milers de persones que han gaudit d’una jornada plena d’activitats per a tots els públics. El moment culminant de la celebració ha arribat a la tarda, amb una espectacular baixada simultània de torxes des de les dues estacions, amb la participació de 2.500 persones.

El descens des de La Molina, estació gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha començat al cim de la Tosa mentre que els esquiadors de Masella ho han fet des del punt més alt dels telesquís de la Tosa. Les persones participants han fet uns recorreguts de més de 900 metres fins a arribar a les bases de les dues estacions, on s’han pogut veure focs artificials. Durant el dia, a més, i ha hagut altres activitats com un vermut musical a les dues estacions, concerts i uns programes especials de tarda de RAC105 i FlaixBack, des de La Molina i Masella, respectivament. Ja al vespre, s’ha celebrat un acte institucional, amb un concert, al Palau de Congressos d’Alp.

El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, que ha vist la baixada de torxes des de la Plaça de Cap de Comella de La Molina, ha destacat: “Vam ser el primer domini esquiable de l’Estat espanyol, pioners també en la col·laboració publicoprivada d’un domini esquiable i estem generant un espai amb molta potència per als amants de l’esquí i de la muntanya”. “Tenim un compromís amb el territori i per això anem cap a un model d’estacions de muntanya 365, és a dir, oferir activitat tots els dies de l’any”, ha afegit.

Per al president de Masella, Xavier Nolla Varela, els reptes de futur d’Alp2500 són “diversificar les activitats, per a tenir oferta tant a l’estiu com a l’hivern, tal i com ja fa La Molina que és líder en activitats de muntanya a l’estiu, i seguir invertint en la unió de les dues estacions per a mantenir la competitivitat en relació amb la competència”.

Coincidint amb la baixada de torxes, La Molina ha estrenat un espectacular videomàping sobre la pista Estadi. La proposta també es podrà veure aquest dimarts, de les 6 de la tarda a la 1 de la matinada, coincidint amb les campanades de Cap d’Any i el dia 1 de gener, de les 18 de la tarda a les 10 de la nit. Així mateix, es farà una edició especial el dia de Reis a la zona de Pista Llarga coincidint amb l’arribada de ses majestats els Reis Mags de l’Orient.





25 anys d’una història compartida i 145 quilòmetres esquiables

L’aniversari d’Alp2500 i del telecabina Cadí-Moixeró ha estat una gran festa de la neu que ha servit per a recordar la importància d’aquest domini esquiable per al Pirineu català i la seva projecció cap al futur. El domini Alp2500 és un dels principals referents de l’esquí al Pirineu català, una connexió que va suposar un avenç significatiu en la proposta d’esport de neu al territori. La seva oferta és un reclam tant per als amants de la neu com per aquells que busquen gaudir de la natura, el paisatge i els esports a l’aire lliure.

La Molina, fundada l’any 1943, és una de les estacions d’esquí més antigues d’Espanya. Pionera en la implementació dels remuntadors mecànics, amb el telesquí de Fontcanaleta el 1943, ha estat sinònim de tradició i innovació en l’esquí. És un referent en la formació i el foment dels esports d’hivern i seu de grans esdeveniments internacionals.

Per la seva banda, Masella, inaugurada l’any 1967, és coneguda per les seves llargues pistes, que serpentegen per l’espectacular vessant nord de la Tosa, i per un entorn que combina la tradició amb la modernitat amb apostes tan innovadores com l’esquí nocturn que, amb el pas de les temporades, s’ha consolidat com una aposta complementària a l’esquí de dia.

L’any 1999 es va inaugurar la històrica connexió entre La Molina i Masella a través del Telecabina Cadí-Moixeró. Aquesta instal·lació va marcar l’inici del domini conjunt Alp2500, que avui dia es consolida com una de les superfícies esquiables més extenses de la península Ibèrica, amb 131 pistes, 33 remuntadors i un total de 145 quilòmetres esquiables.





Vistes espectaculars des del pic de la Tosa

El Telecabina Cadí-Moixeró és el remuntador mecànic de referència de l’estació de muntanya de La Molina i dona accés al punt més alt de l’estació: el refugi Niu de l’Àliga i el pic de La Tosa, a 2.537 m d’alçada sobre el nivell del mar.

El telecabina, amb una longitud de 3.781 metres i un desnivell de 870 metres, té una capacitat de transport de 1.600 persones/hora. Aquest remuntador no només facilita l’accés a les pistes sinó que també permet gaudir d’una experiència panoràmica única i, alhora, és porta d’entrada al Parc Natural Cadí-Moixeró.