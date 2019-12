A Andorra al voltant de 2.400 persones tenen prohibit accedir a qualsevol local de joc. Això no vol dir que sigui a causa d’addiccions. De fet d’aquest xifra, tan sols un centenar és per aquest motiu, segons consta en els arxius del Consell Regulador del Joc. La resta no poden accedir-hi perquè reben algun tipus d’ajuda social.

Addicció al joc és un terme que els darrers anys ha guanyat protagonisme. Sempre n’ha existit, però, cada vegada més la societat es consciencia del problema, a causa sobretot dels jocs en línia i les apostes esportives, amb les màquines escurabutxaques. Actualment a Andorra al voltant de 2.400 persones tenen prohibit accedir als locals de bingo, però no cal alarmar-se, perquè la majoria no ho poden fer perquè reben ajudes socials i durant aquest temps tenen prohibit accedir-hi. En els arxius del Consell Regulador del Joc tenen constància d’un centenar de casos que voluntàriament han demanat que se’ls apliqui la prohibició, precisament per problemes d’addicció.

A més, d’entre les persones que reben ajudes, una gran part no presenten un perfil d’addicció al joc.

El CRAJ treballa amb xifres facilitades per Afers Socials i d’aquelles persones que voluntàriament demanen que se’ls apliqui la prohibició. Però no controla altres possibilitats, com el joc a través de plataformes estrangeres o les loteries. Per tant, la xifra podria ser més important. També hi ha casos de persones que pateixen l’addició d’algun familiar. En aquest cas només la justícia pot actuar. Des del CRAJ treballen, sobretot, en la conscienciació amb campanyes.

A Andorra la legislació preveu els coneguts com a jocs menors: bingo, sortejos i rifes. En qualsevol cas cal demanar un permís al CRAJ, que és gratuït.