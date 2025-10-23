Aquest divendres i dissabte -24 i 25 d’octubre- se celebrarà el 1r Trofeu Internacional de Futbol Sala Special Olympics Andorra. Serà la primera vegada que el Principat d’Andorra aculli un esdeveniment d’aquestes característiques, amb la participació de diverses delegacions internacionals. “Aquest trofeu neix amb l’esperança de convertir-se, amb els anys, en una cita de referència. Però, sobretot, neix amb un objectiu molt clar: donar visibilitat als valors de la inclusió, l’esport i la superació personal, i fer-ho des d’Andorra, un país que comparteix plenament aquests principis”, assenyalen des d’Special Olympics Andorra.
No es tracta només d’un torneig de futbol. “És una trobada pensada perquè els nostres atletes la visquin com una gran experiència, com una veritable festa de l’esport i de l’amistat”. Per això, es fa una crida per a assistir a l’acte d’inauguració que tindrà lloc aquest mateix divendres, 24 d’octubre, a les 20 hores, al Centre de Congressos d’Ordino (ACCO), així com durant el cap de setmana al Poliesportiu de l’Escola Andorrana Primària d’Ordino.