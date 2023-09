1a Trobada Empresarial Innovació Digital Alt Pirineu i Aran a la Seu

Cartell de la 1a Trobada Empresarial Innovació Digital Alt Pirineu i Aran

La Seu d’Urgell acull aquest divendres, 29 de setembre, de les 9 a les 13 hores, a la sala de la Immaculada, la 1a Trobada Empresarial Innovació Digital Alt Pirineu i Aran. En un context on la digitalització i la tecnologia innovadora són la nova norma, la Trobada d’Innovació Digital emergeix com a far de coneixement i exploració. La presentadora i dinamitzadora de la trobada serà la periodista i comunicadora andorrana, Noemí Rodríguez.

Reunint líders, experts i visionaris en un mateix espai, aquest esdeveniment és una resposta a l’imperatiu de no només sobreviure, sinó també prosperar en un món empresarial en constant canvi.

La innovació digital no és un simple luxe sinó un requisit estratègic. Empreses a totes les indústries han d’abraçar les oportunitats que ofereix la transformació digital per a mantenir-se rellevants i competitives. Des de l’automatització fins a la intel·ligència artificial, passant per l’anàlisi de dades i la ciberseguretat, la innovació digital és el camí cap a l’eficiència operativa, la diferenciació al mercat i la creació d’experiències excepcionals per als clients.

Al pintoresc escenari dels Pirineus, el món empresarial digital ha trobat un terreny fèrtil per a florir. Amb una barreja única de tradició i modernitat, les empreses en aquesta regió han abraçat la innovació tecnològica com a camí cap a la competitivitat global. Des d’startups emergents fins a empreses establertes, els Pirineus han vist sorgir un ecosistema empresarial digital vibrant.

La connectivitat digital, la col·laboració intersectorial i la recerca constant de solucions creatives defineixen l’actualitat empresarial en aquesta regió muntanyenca. Amb la Trobada d’Innovació Digital a la Seu d’Urgell, el 29 de setembre, els Pirineus es converteixen en l’epicentre de l’exploració i la transformació digital, impulsant les empreses a noves altures d’èxit a l’era digital.





Ponents

Pau Garcia-Mila Linkedin Top Voices 2022. CEO Founderz. Innovador del Año por MIT – TR-35. www.linkedin.com/in/paugarciamila

Tània Carrobé. Responsable de l’àrea de Màrqueting i Directora de Projectes Digitals a Xtrategics. www.linkedin.com/in/taniacarrobe

Enric Quílez. Programador a BDP Software-Ibernyx. www.linkedin.com/in/enric-qu%C3%ADlez-castro-86769550

Marc Llovera. Fundador d’Aurobotics. www.aurobotics.cat

Laura Font. Directora de Lymbus. www.linkedin.com/in/laura-font-sent%C3%ADs-5401b021/

Markus Urban. Fundador Timefactories. www.timefactories.com

Joan Planes. Co-fundador, antic CEO i President de Fluidra. President d’honor at Fluidra – President de la Fundació Fluidra. www.linkedin.com/in/joan-planes-2197a1181/

Eloi Planes. President Executiu a Fluidra. www.linkedin.com/in/eloi-planes/