Primera jornada de la selecció andorrana handbol en el torneig de Lloret Cup

Els equips de la Federació Andorrana d’Handbol de categoria infantil, cadet i juvenil s’han desplaçat al Torneig de LloretCup a la ciutat de la Selva de Lloret de Mar per disputar un torneig internacional per valorar el seu estat esportiu.

En la primera jornada els Juvenils andorrans s’han enfrontat a l’equip del país basc, Aorsoaldea Eskubaloia, els bascos han sigut superior físicament i han guanyat el match (13-35) destacar la bona actitud defensiva dels andorrans que hem posat en pràctica els conceptes defensius treballats durant la temporada.

Per altra banda, els cadets també han jugat contra l’equip basc, Oarsoaldea Eskubaloia, on els andorrans han demostrat el seu bon nivell físic i esportiu amb victòria clara per a l’equip andorrà (14-20), els andorrans han dominat el marcador en tot moment, destacar la bona acció ofensiva de Gerard Esparza i l’acció defensiva del jugador infantil, Martí Aparicio.

Demà dia 11 d’abril s’inicia la jornada de l’equip Infantil contra l’Handbol Poblenou, els cadets disputarà sumar dos punts contra la Selecció de Barcelona Sud i els Juvenils intentaran superar els seus dos partits de la jornada, contra l’equip islandès Stjarnan i l’handbol Cardedeu.